La leader del Pd a Bruxelles: "Applicare protezione temporanea non solo a ucraini"

“La domanda che (il governo) dovrebbe fare è: soprattutto dopo la tragedia di Crotone e quelle morti, dopo che per settimane abbiamo chiesto al governo semplicemente di fare chiarezza su quello che è accaduto, e sul perché la Guardia costiera non sia intervenuta, vista che c’era una barca segnalata da Frontex da sette ore in balia delle onde alte. Non ci hanno ancora risposto. Le domande che speriamo che il governo italiana faccia all’Ue è una ‘Mare nostrum’ europea, una missione di soccorso e ricerca nel Mediterraneo che abbia il mandato operativo per salvare vite quando di questo c’è bisogno”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un punto stampa fuori dalla sede Commissione europea.

