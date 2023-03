Il capogruppo di FdI alla Camera sulle tensioni che agitano la maggioranza

Entra nel vivo la partita per le nomine nelle società partecipate dallo Stato. “I retroscena in genere sono quelli che interessano di più, a me pare che alla fine vi sarà un solo criterio guida, la professionalità delle persone scelte“, ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti fuori da Montecitorio. “Gruppi parlamentari e governo sono due cose distinte, le scelte del governo le deve fare il governo e i gruppi parlamentari fanno le scelte di competenza dei gruppi parlamentari”, ha aggiunto Foti.

