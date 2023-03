La premier nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo

“L’Italia ha oggi tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimario”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo. “L’Italia vuole tornare a essere protagonista nel contesto europeo anche per fare la sua parte nel rafforzare e migliorare la casa comune europea. Questo è quanto intendo rappresentare al Consiglio europeo, ovviamente con il sostegno del Parlamento italiano e con il mandato che ci darete oggi”, ha concluso la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata