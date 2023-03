Il vicepremier: "Cittadini liberi di filmare, le istituzioni poi devono intervenire"

“Onore a chi non si gira dall’altra parte, però vediamo di tenerle anche dentro“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito ai video diffusi sui social network che ritraggono alcune borseggiatrici all’opera sulla metropolitana di Milano. “Il problema non è dei cittadini che sono liberissimi di filmare i delinquenti, ma delle istituzioni che poi devono intervenire”, ha aggiunto il leader leghista parlando nel capoluogo lombardo.

