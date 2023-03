Il ministro al Festival Euromediterraneo a Napoli

“Una volta realizzato, il Ponte sullo Stretto, non avrà ricadute positive solo per la Sicilia e la Calabria, ma serve a dare al Mezzogiorno la funzione di base logistica dell’Europa nel Mediterraneo. E, dal punto di vista della crescita economica, può diventare il motore di crescita delle regioni del Sud”. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Festival Euromediterraneo dell’economia a Napoli.

