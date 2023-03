Il leader M5s: "Da Cgil e Pd riconoscimento di proposta di salario minimo legale"

(LaPresse) – “C’è stato il riconoscimento da parte della Cgil e da parte di Schlein per il Pd della proposta di salario minimo legale, si tratta di un passaggio significativo perché ci consente di rivendicare l’importanza della contrattazione ma anche di fissare un paletto minimo che segna quando il lavoro è nello sfruttamento e quando raggiunge la soglia di dignità”. Lo ha detto il leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte a Rimini, a margine del Congresso della Cgil, annunciando che ieri ha presentato, a sua firma, “una proposta per la riduzione del tempo di lavoro” che dovrebbe consentire ai lavoratori di migliorare qualità di lavoro e di vita.

