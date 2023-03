L'ex premier: "Nostra proposta per riduzione divario dipendenti datori lavoro"

“Noi siamo pronti a scendere in piazza con i sindacati o da soli e con tutti gli altri partiti che vorranno opporsi alla delega fiscale”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente M5s, a un punto stampa al congresso nazionale della Cgil. “E’ un progetto recessivo” ha detto l’ex Premier. Noi abbiamo una controproposta: noi non possiamo permettere che ci sia un divario di 100-500″ negli stipendi tra i dipendenti e i datori di lavoro, “abbiamo pensato a un vincolo per cui non siano superate le 50 volte di divariò nel trattamento contributivo” ha detto Conte.

