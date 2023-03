Il presidente dei Verdi: "Porterò una lettera a Palazzo Chigi"

“Andrò a Palazzo Chigi per portare a Meloni una lettera nella quale chiedo il prelievo del DNA ai familiari delle vittime di Cutro. Questo è l’unico modo per determinare il riconoscimento dei cadaveri dei dispersi che purtroppo saranno irriconoscibili dopo tanti giorni in mare”. Così il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli intercettato dai giornalisti fuori dalla Camera. “Per quanto riguarda le esternazioni del Ministro Crosetto su Wagner è una brutta abitudine quella della destra di governo a far sempre riferimento a informazioni riservate ma detto questo, Wagner o non Wagner, la differenza tra me e lui è che per me i migranti vanno salvati, per la destra no”.

