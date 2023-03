ll Segretario di Stato della Santa Sede a margine del colloquio con la premier Meloni

“Il Papa vuole andare in entrambe le capitali. Lo ha detto fin dall’inizio. Ritiene che il servizio alla pace può essere fatto solo se incontrerà il presidente Putin e il presidente Zelensky”. Così il Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin a margine del colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sede della rivista La Civiltà Cattolica a Roma. “La Chiesa ha un approccio diverso da quello dei singoli stati, ha una visione universalistica e vuole lavorare concretamente per la pace. Se si sta muovendo qualcosa? Stiamo dando fondo a tutta la nostra creatività per trovare una via ma il primo passo deve essere il cessate il fuoco” ha aggiunto ai microfoni della stampa dopo il faccia a faccia con Meloni al termine della presentazione del libro di Padre Spadaro “L’atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale”.

