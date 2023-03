Il segretario di Stato della Santa Sede a margine del colloquio con la premier Meloni

“Su cosa ci siamo trovati d’accordo con la presidente Meloni? La regolazione dei flussi è una delle esigenze che la Santa Sede ha sempre espresso. L’apertura di corridoi umanitari. Su questo condividiamo la posizione del Governo”. Così il Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin a margine del colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sede della rivista La Civiltà Cattolica a Roma. L’alto porporato ha parlato alla stampa dopo il faccia a faccia al termine della presentazione del libro di Padre Spadaro ‘L’atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale’. “Restringere le politiche del mare non è misericordioso? Non giudico le disposizioni perché non tocca a me fare giudizi. Certo è stato messo in rilievo che le politiche spesso sono di respingimento. Bisognerebbe passare da politiche di ripulsa a politiche più accoglienti che poi dovrebbe trovare manifestazioni concrete negli atti legislativi” ha aggiunto.

