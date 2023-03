Le parole del neo eletto: "A breve incontrerò i sindaci per vedere come supportare la loro attività"

Antonio Aurigemma è stato eletto presidente del Consiglio della Regione Lazio. La nomina è arrivata alla seconda votazione, con 36 preferenze, nel corso della prima seduta del Consiglio che si è tenuta oggi alla Pisana, a Roma.”Questo deve essere un luogo di sintesi per cercare di dare nell’immediato le giuste soluzioni ai tanti problemi che aziende, lavoratori e famiglie vivono quotidianamente. Problemi prima dovuti alla crisi pandemica e ora alla crisi energetica che si fa sentire sui costi delle aziende e sui costi della vita delle famiglie”, ha detto Aurigemma. “A breve incontrerò i sindaci per vedere come supportare la loro attività. Sono 378 comuni, la maggior parte piccolli. Hanno spese nel quotidiano dalla bolletta della luce dei palazzi comunali o degli asili. Quindi con loro dobbiamo confrontarci perchè loro hanno il polso della situazione immediato e molto più diretto rispetto ai consiglieri regionali”, ha aggiunto il neo presidente del Consiglio regionale del Lazio.

