All'Assemblea Nazionale parte la nuova stagione dem: "Basta liti"

Elly Schlein proclamata ufficialmente segretaria del Partito Democratico. Lo sfidante alle primarie Stefano Bonaccini eletto presidente mentre alla vicepresidenza Chiara Gribaudo e Loredana Capone. Al centro congressi La Nuvola di Roma il nuovo Pd serra i ranchi al termine del lungo percorso congressuale. Dalla crisi climatica ai diritti delle donne, tanti i temi toccati da Schlein nell’intervento di apertura in mattinata e in quello di chiusura nel tardo pomeriggio. In chiusura un omaggio alle vittime dei naufragi del Mediterraneo con un minuto di silenzio dell’auditorium.

