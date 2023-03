Il ministro al Forum economico a Roma con il premier Netanyahu

Il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso la sua “solidarietà” e la “vicinanza del governo” al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per l’attentato di giovedì sera a Tel Aviv. Lo ha fatto durante il forum economico italo-israeliano organizzato in occasione della visita a Roma del primo ministro israeliano. “Tutte le libere società devono esprimersi contro il terrorismo”, ha affermato Netanyahu. Un attentatore ha ferito 3 persone in pieno centro, poi è stato ucciso dagli agenti di sicurezza.

