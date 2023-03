Confermato il giro di vite sui trafficanti di esseri umani: pene fino a 30 anni per gli scafisti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Cutro, in Calabria per presiedere la riunione del Consiglio dei ministri. All’odg, tra l’altro, un dl recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

