Riunione del Consiglio dei ministri in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Il Consiglio dei ministri, organizzato a Cutro e presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha dato l’ok al decreto legge sui migranti. All’odg c’erano disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Al termine del Cdm conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre a Meloni, i vicepremier Antonio Tajani (Esteri) e Matteo Salvini (Infrastrutture), i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Carlo Nordio (Giustizia), e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Ad arrivo Meloni a Cutro applausi e protesta con peluche

L’arrivo della premier Giorgia Meloni al palazzo del Comune di Cutro, dove si è svolta la riunione del Cdm, è stato accolto da alcuni applausi delle persone presenti nei pressi della struttura presidiata dalle forze dell’ordine. Meloni, giunta sul posto assieme ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e dal sottosegretario Alfredo Mantovano, ha ricambiato con saluto prima di entrare in Comune. Prima che il corteo arrivasse a destinazione alcuni manifestanti hanno lanciato all’indirizzo delle macchine diversi peluche in segno di protesta.

Meloni scopre targa a Cutro in ricordo vittime

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scoperto nel palazzo del Comune di Cutro, dove si svolge la riunione del Consiglio dei ministri, una targa in ricordo delle vittime del naufragio di migranti avvenuto lo scorso 26 febbraio.

Nella targa scoperta dalla premier Giorgia Meloni all’interno del palazzo comunale di Cutro è presente una citazione di Papa Francesco del 5 marzo scorso – “I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti!” – e più in basso la scritta ‘L’Italia onora la memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023, si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, per tutelare la dignità delle persone e per salvare le vite umane’. Vicino alla targa è stata posta una corona di fiori della presidente del Consiglio.

