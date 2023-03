La segretaria del Pd in Transatlantico dopo l'informativa alla Camera del ministro Piantedosi

“Un’occasione sprecata“: così Elly Schlein, segretaria del Pd, ha definito l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro. “Anche oggi una occasione sprecata per rispondere ad alcune domande molto precise: chi ha deciso intervenisse la Guardia di finanza e non la Guardia costiera? Secondo la ricostruzione per due occasioni i mezzi della Gdf sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare, non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere simili condizioni e i mezzi della guardia di finanza no”, ha detto Schlein parlando con i cronisti in Transatlantico. “Perché per sette ore non si sono fatti intervenire i mezzi adeguati? Vogliamo avere chiarezza sulla dinamica e linea di comando, chiarendo le responsabilità del ministero dell’Interno ma anche di Salvini e Giorgetti“, ha aggiunto.

“Speriamo che Meloni intervenga”

“Mi ha colpito come nonostante l’evidente imbarazzo della maggioranza abbiano preso a compattarsi attorno al ministro. Noi non faremo un passo indietro su questo, tutte le persone intervenute per salvare le vite meritano una risposta su questo e speriamo che Giorgia Meloni intervenga su questo. Non mancheranno occasioni per tornare a chiedere chiarimenti su questo”, ha concluso la leader dem.

