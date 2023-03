Informativa urgente del ministro dell'Interno dopo la tragedia di migranti sulle coste di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone

Si svolge oggi, martedì 7 marzo, alle 16, l’informativa del Ministro dell’interno Piantedosi sul naufragio di una imbarcazione di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. È quanto rende noto il Senato. L’informativa del ministro, che alle 13 è atteso alla Camera, avrebbe dovuto tenersi domani a Palazzo Madama ed è stata quindi anticipata.



Le informative che il ministro terrà a Montecitorio prima e Palazzo Madama poi precedono il Cdm in programma nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, a Cutro, luogo della tragedia. Per il titolare del Viminale, la trasferta in Calabria sarà preceduta dalla riunione del Consiglio europeo dei ministri dell’Interno, a Bruxelles.

