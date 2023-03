Il primo incontro tra i due dopo le primarie del 26 febbraio. La segretaria: "Avviato un confronto che proseguirà nei prossimi giorni"

Primo incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini dopo le primarie del 26 febbraio, che hanno visto la deputata diventare la nuova segretaria del Pd a scapito proprio del governatore dell’Emilia Romagna. I due si sono visti a Bologna e dopo il meeting Schlein ha dichiarato: “Ci siamo trovati nella necessità di assicurare la massima unitarietà all’avvio di questa fase nuova per il Partito democratico. Abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni, perché l’interesse comune che abbiamo è proprio quello di lavorare insieme sul rilancio di questo partito e sulle prossime sfide che ci aspettano. Oggi è iniziato un confronto importante che proseguirà nei prossimi giorni”.

Schlein: “Bonaccini presidente? Vedremo insieme forme e modi”

Sull’ipotesi che Bonaccini faccia il presidente del partito, la neo-segretaria ha detto: “Forme e modi li vedremo insieme. Ci ragioneremo insieme. Intanto, per noi era importante ritrovarci su questo spirito unitario per avviare questa nuova fase del Partito democratico”.

Bonaccini: “Unità senza personalismi”

Da parte sua Bonaccini ha ribadito alla segretaria quanto già detto nel discorso con cui ha riconosciuto la sconfitta alle primarie, “cioè che se fosse toccato a lei, avrei fatto in modo di dare una mano. Le forme e i modi li vedremo. Nei prossimi giorni valuteremo insieme cosa è più utile che si possa disporre anche dal punto di vista proprio operativo e dei ruoli”. È arrivato dunque anche da lui un appello all’unità: “A me quello che interessava oggi – e sono molto soddisfatto – è che vogliamo provare davvero a dare unità a questo Pd. Ne ha sofferto nel recente e nel lontano passato. Vorremmo evitare di nuovo fratture o divisioni personalistiche o caratteriali. Penso che le magliette che ha indossato ognuno di noi al congresso vadano tolte e adesso c’è una sola maglietta che indossiamo, che è quella del Partito democratico. Per cui nei prossimi giorni insieme torneremo a incontrarci e a valutare. Ma questo l’ha detto la segretaria”.

