La segretaria eletta del Pd non rilascia dichiarazioni

(LaPresse) La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è recata a Crotone per rendere omaggio alle vittime del terribile naufragio di domenica 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro. La nuova leader dem non ha rilasciato dichiarazioni mentre si dirigeva al Palamilone, l’edificio in cui sono allineate le bare delle vittime. Schlein era accompagnata, tra gli altri, dal segretario regionale del Pd Nicola Irto.

