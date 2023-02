L'ex presidente della Regione Lazio: "Si chiude una stagione condizionata da troppe incomprensioni"

“Io sono felice perchè quando ho sbattuto la porta denunciando le ragnatele e le difficoltà a cambiare auspicavo proprio ad una cosa del genere. Una leadership forte, di una donna questa volta, per cambiare davvero e quindi sono felice per lei, per l’Italia e per la comunità democratica. Si chiude una stagione nella quale troppe incomprensioni erano legate ad una denuncia che forse era stata messa sotto il tappeto troppo velocemente”. Le parole di Nicola Zingaretti, ex presidente della Regione Lazio ed esponente dem, dal comitato elettorale di Elly Schlein dopo la vittoria delle primarie.

