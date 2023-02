La candidata alla segreteria nel seggio di via Mentana

La candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein ha votato alle Primarie del partito Democratico. La deputata si è presenata intorno alle 11.00 nel seggio di via Mentana, nel centro di Bologna. I gazebo del Pd per decretare il successore di Enrico Letta sono aperti dalle 8 alle 20 di domenica 26 febbraio. Schlein è in lizza per il ruolo di segretario insieme al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

