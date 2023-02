Gli iscritti residenti o domiciliati all’estero sono 1.740, mentre quelli che hanno optato per votare attraverso la piattaforma sono 1.055

Sono poco meno di 2.800 gli elettori Pd, secondo quanto apprende LaPresse, che si sono preregistrati entro i termini previsti per scegliere domani il futuro segretario dem attraverso il voto on line. In particolare gli iscritti residenti o domiciliati all’estero sono 1.740, mentre quelli che hanno optato per votare attraverso la piattaforma, perché malatti cronici, disabili, in turno di lavoro o lontani almeno 20 km dal proprio seggio sono 1.055. Gli iscritti all’estero – da vademecum – potranno votare dalle 00.01 alle 23.59 (ora italiana) di domani.

12.700 registrazioni per ‘voto dove vivo’, 1.200 under18

Sono 12.735 i fuorisede che si sono preregistrati per votare nel luogo dove vivono alle primarie del Pd, per scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein quale nuovo segretario dem. Inoltre sono 1.235 quelli stranieri. Sono poi 1.617 i ragazzi tra 16 e 18 anni che hanno compilato la piattaforma per poter votare domani

