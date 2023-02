Il governatore ha incontrato la premier Meloni: "Ricostruzioni di stampa divertenti ma non vere"

“La formazione della giunta? Come ho sempre detto sarà da 10 giorni più o meno da quando mi insedierò. Quella di stamattina è solo una visita di cortesia perché quando sono stato eletto Meloni non stava bene e non abbiamo avuto modo di incontrarci. Ovviamente le racconterò le mie sensibilità e i miei orientamenti all’esito dei risultati elettorali. Ci sarà sicuramente un confronto su questo ma è un incontro di cortesia” così il vincitore delle elezioni regionali del Lazio Francesco Rocca entrando a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Incomprensioni con la Lega dopo la prima bozza? Non c’è nessuna bozza, sono ricostruzioni della stampa. Mi sto divertendo a leggere le ricostruzioni dei giornali ma non c’è nulla di vero. Tenere la delega alla sanità? È una riflessione che sto facendo” ha aggiunto l’ex presidente della Croce Rossa.

