Il Sottosegretario alla Giustizia sarà sentito dai magistrati della procura di Roma

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà sentito domani dai magistrati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta aperta per rivelazione del segreto di ufficio, che lo vede indagato. L’inchiesta è partita a seguito dell’esposto di Angelo Bonelli sulle parole del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, compagno di partito di Delmastro in Fratelli d’Italia, pronunciate in un intervento alla Camera.

