Il ministro degli Esteri: "Finora non è stato trovato tra le vittime"

Le ricerche di Angelo Zen – il cittadino italiano disperso dopo il terremoto in Turchia – continuano. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina. “Abbiamo mandato una squadra specializzata attraverso la nostra unità di crisi”, ha spiegato Tajani, aggiungendo: “Manca ancora all’appello, ma non è stato trovato fra le vittime. Non sappiamo al momento che fine abbia fatto”.

