Il vicepremier e leader della Lega sui risultati delle Regionali: "Dedicato a chi ci dava per morti, contento per la vittoria di tutto il centrodestra"

“Non commento, ognuno è libero di esprimere ragionamenti, poi la politica estera ha un chiaro segno. Stiamo difendendo il popolo ucraino attaccato con l’obiettivo di tutti – immagino e sono sicuro – che la guerra finisca prima possibile”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia, rispondendo ad una domanda sulle parole di Silvio Berlusconi sull’Ucraina.

Fare riflessione su canone Rai, costi per italiani e maxi stipendi

“C’è da fare una riflessione sul canone, su quanto costa la Rai agli italiani, sui maxi stipendi e sugli agenti esterni. Bisogna ripensare profondamente al servizio pubblico e togliere il canone dalla bolletta e lavorarlo per ridurlo, abbassarlo ed eliminarlo come in altri Paesi europei. Alcuni programmi che vanno in onda sulla Rai? Mi astengo dai commenti” ha sottolineato Salvini.

“Bellissimo risultato dedicato a chi diceva Lega morta”

Ci sono 20 consiglieri tra Lega, lista Fontana e il presidente: questo dedicato a quelli che dicono che la Lega è morta e finita. Poi i cittadini votano e i lombardi sono concreti. Il popolo è sovrano, è un bellissimo risultato” dice Salvini. Esito sopra le aspettative? “Sì, ringrazio la Lombardia, i lombardi e Telelombardia che ha fatto molto più servizio pubblico di qualche grande tv nazionale ma c’era Sanremo. Ovviamente, la soddisfazione è grande ma dura una notte. Fontana supera il 54% con la Lega che torna primo partito in diverse Province. Già oggi sono negli uffici di Regione Lombardia”, ha aggiunto.

“Contento per Giorgia e Silvio, non si vince mai da soli”

“Sono contento per la vittoria del centrodestra, per Giorgia (Meloni, ndr), per Silvio (Berlusconi, ndr) e per Attilio (Fontana, ndr). Si vince sempre insieme, non si vince mai da soli” è il commento del vicepremier e leader della Lega sul risultato delle elezioni regionali in Lombardia.

Il buongoverno delle regioni e l’impegno dei ministri della Lega sono stati apprezzati e ricompensati, perché con il lavoro di squadra si vince sempre.#elezioniregionali2023 (1/2) pic.twitter.com/8cf9qg3CWn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 13, 2023

“Questi primi mesi di governo, con tutte le difficoltà per l’Italia e gli italiani, ci hanno premiato. Chi è andato a votare ha detto: ‘Bravi, avanti così’. È una vittoria di squadra che abbiamo ottenuto con Giorgia e Silvio”, ha sottolineato ancora il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

