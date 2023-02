Nessuna dichiarazione del vicepremier e leader della Lega

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha votato per le elezioni regionali della Lombardia nel seggio allestito nella scuola media di via Piero Martinetti a Milano. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, arrivato accompagnato dalla figlia piccola, non ha rilasciato dichiarazioni.

