Il leader della Lega: "Campagna elettorale della Sinistra fatta solo di insulti"

“La ma sensazione? Buona. Il cielo è azzurro in Lombardia. Ci sarà tanta gente che voterà, un ottimo risultato per la Lega e una buona vittoria di Attilio Fontana”. È quanto ha ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una commemorazione per i martiri delle Foibe a Milano, a due giorni dalle Elezioni Regionali che si terranno in Lombardia. “Le sicurezze sono di chi sta ‘sopra’. Sento tanta gente che è contenta di come la Regione Lombardia è governata e dei servizi che offre ai cittadini. Quindi penso che i lombardi, che sono concreti e pragmatici, premieranno il buon governo da trent’anni e puniranno anche una campagna elettorale della Sinistra che è fatta solo di insulti, di attacchi, di polemiche e di bugie. Non è il momento della polemica, della divisione e dello scontro”, ha aggiunto Salvini. Poi la replica alle parole di Carlo Calenda, secondo il quale la campagna elettorale per le Regionali non è stata sentita dagli italiani. “Calenda passa il tempo a insultare il prossimo. In questo momento sono le dieci, non so se mi abbia già insultato. Io mi sono ripromesso di non rispondergli mai, anche perché, ripeto, la gente ha problemi di stipendio, mutuo, bollette e lavoro, e non di Calenda. Sono convinto che sia in Lombardia che nel Lazio ci sarà una vittoria del Centrodestra e spero che voti tanta gente”, ha detto Salvini.

