Il governatore uscente verso la riconferma. Affluenza alle 15 al 41,71%

Chiusi i seggi in Lombardia è il centrodestra avanti secondo i primi exit-poll. Il governatore uscente, Attilio Fontana, sembra prossimo alla conferma.

Fontana: “Risultato chiaro, è vittoria di squadra”

“Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro e abbia ribadito la scelta dei cittadini lombardi a favore della mia persona e soprattutto a favore della proposta del centrodestra”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, ricandidato per il centrodestra, in conferenza stampa a Palazzo Pirelli. “Vorrei sottolineare come si sia trattato sicuramente di una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa, con tanta determinazione. Una vittoria che è andata a toccare tutti i territori e il grande dialogo che si è avuto con tutti i componenti di questa grande regione. Una vittoria che ha sottolineato la concretezza dell’attività che abbiamo portato avanti in questi anni”, ha aggiunto Fontana, dicendosi “molto soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di affrontare anche i momenti difficili e complicati, dando sempre una risposta che ha affondato le sue ragioni nel cercare di aiutare, di essere vicini alla gente e di dare delle risposte concrete”.

Majorino: “Congratulato con Fontana, vittoria destra netta”

“Il risultato è netto, inequivocabile, siamo di fronte a una vittoria della destra in Lombardia, netta. Ho telefonato al presidente Fontana complimentandomi con lui, come è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo, in un contesto del genere”. Così il candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Pierfrancesco Majorino, parlando al comitato elettorale.

Fontana: grazie a cittadini che non hanno guardato polemiche ma a fatti veri

“Anche da parte mia grazie ai lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto e la concretezza, che non hanno guardato alle polemiche ma ai fatti veri”. Così Attilio Fontana, governatore della Lombardia che va verso la riconferma, in un video diffuso da fonti della Lega con accanto Matteo Salvini.

Salvini: confermato a furor di popolo buongoverno Lega e c.destra

“Possiamo dirvi grazie, grazie, grazie. Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buongoverno della Lega e del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana”. Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, in un video diffuso da fonti del partito con accanto il governatore e candidato del centrodestra in Lombardia, Attilio Fontana

Fontana, grande soddisfazione

“Grande soddisfazione, i lombardi mi hanno capito”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che va verso la riconferma lasciando la sede della Lega in via Bellerio a Milano. Fontana si è spostato ora a Palazzo Pirelli.

Al voto il 41,6%, nel 2018 affluenza era al 73,81%

Crolla di oltre 30 punti percentuali l’affluenza alle urne in Lombardia. Quando manca un solo Comune da scrutinare la partecipazione al voto per le Regionali 2023 si attesta al 41,61%. Era stata del 73,81% cinque anni fa alle elezioni del 2018. È quanto emerge dai dati del Ministero dell’Interno.

II proiezione Opinio Rai, Fontana sopra il 54% Majorino al 33%

Attilio Fontana per il centrodestra sopra il 54% e Pierfancesco Majorino per il centrosinistra al 33%. È il risultato della seconda proiezione del voto per le Regionali in Lombardia del Consorzio Opinio Italia per la Rai. La copertura del campione è al 12%.

I proiezione Rai, Fontana 54,4% e Majorino al 33,6%

Attilio Fontana al 54,4% per il centrodestra e Pierfrancesco Majorino al 33,6% per la coalizione di centrosinistra. È il risultato della I proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulle Regionali lombarde con una copertura del campione al 5% alle ore 15.59.

Majorino atteso al comitato alle 17

Il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino alle ore 17 incontreà la stampa all’Ostello Bello in Via Lepetit a Milano, dove è stato allestito il comitato elettorale per seguire lo spoglio.

Exit poll Opinio-Rai, Majorino più votato da giovani

Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e Movimento Cinque Stelle il più votato in Lombardia dai giovani con il 41,2% tra i 18-34 anni. È quanto emerge dagli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Fra i più giovani Attilio Fontana per il centrodestra è dato al 39,8%, Letizia Moratti per il Terzo Polo poco oltre il 15% e Mara Ghidorzi di Unione Popolare al 3,9%.

Fontana più votato fascia d’età 35-54 anni e over 55

È Attilio Fontana il più votato dagli elettori lombardi con più di 35 anni. È quanto emerge dagli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il candidato del centrodestra è dato al 54,2% fra i 35-54 anni contro il 32,6% di Piefrancesco Majorino (centrosinistra e M5S), l’11% di Letizia Moratti (Terzo Polo) e l’1,9% di Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Tra gli over 55 il governatore di regione uscente è dato al 55,1% contro il 34,2% del candidato di centrosinistra, il 9,6% della candidata del Terzo Polo e l’1,1% per la candidata di Unione Popolare.

Comitato Majorino: “Astensione angosciante impone riflessione”

“Non commentiamo exit poll ma parleremo davanti a dati reali e proiezioni. Vi è però un dato reale che è acquisito, ed è l’astensione angosciante che preoccupa e obbliga tutti e tutte a una profonda riflessione”. Lo ha detto il portavoce del comitato elettorale di Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, evidenziando che “alle scorse regionali del 2018 il centrosinistra perse di 20 punti percentuali e sempre di 20 punti è stato il distacco tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia alle ultime elezioni nazionali” del 25 settembre 2022. Successive dichiarazioni saranno rilasciate “quando i risultati saranno più definiti”, ha concluso. Salvini arrivato in via Bellerio Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, è arrivato nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano, per seguire lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Oltre ad Attilio Fontana, giunto pochi minuti prima delle 15, c’è tra gli altri il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Affluenza più alta a Brescia, la più bassa a Mantova

È la provincia di Brescia quella in cui si registra l’affluenza più alta al voto per le regionali della Lombardia con il 45,8% quando sono stati scrutinati 140 comuni su 205. Mantova la più bassa al 36,05% (scrutinati 30 Comuni su 64). Bergamo al 44,56% (155 su 243 Comuni), Como 39,11% (132 SU 148), Cremona 42,61% (103 su 113), Lecco al 44,8% (73 su 84), Lodi 39,31% (49 su 60), Milano al 41% (70 su 133), Monza e Brianza 41,14% (35 su 55), Pavia al 38,24% (149 su 186), Sondrio al 38,10% (69 su 77), Varese al 37,82 (98 su 136). I dati sono passibili di modifiche.

Majorino segue spoglio a casa, attesa al comitato

Clima di attesa al quartier generale di Pierfrancesco Majorino, allestito all’Ostello Bello Grande di via Lepetit a Milano, in zona Stazione Centrale e a poche centinaia di metri da Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Il candidato alla Presidenza della Regione sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle per il momento seguirà lo scrutinio da casa, mentre al comitato sono già arrivati, tra gli altri, la deputata e segretaria del Pd Milano, Silvia Roggiani, l’assessore comunale Lamberto Bertolè e il consigliere regionale uscente e ricandidato nelle liste dei dem Pietro Bussolati.

Exit poll, Fontana 49,5%-53,5%, Majorino 33%-37%

Attilio Fontana per la coalizione di centrodestra tra il 49,5% e il 53,5%; Pierfrancesco Majorino sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle tra il 33%-37%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai sul voto per le Regionali in Lombardia con i seggi chiusi alle 15. Letizia Moratti, candidata per il Terzo Polo, è tra il 9,5% e il 13,5%

Affluenza alle 15 al 41,71%

Con 759 Comuni scrutinati su 1.504 l’affluenza in Lombardia per il voto alle Regionali è del 41,71%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata nel 2018 l’affluenza fu del 73,87%.

