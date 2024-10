Lima (Perù), 22 ott. (LaPresse/AP) – L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato condannato a 20 anni e sei mesi di prigione in un caso che coinvolge il gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht, diventato sinonimo di corruzione in America Latina, dove ha pagato milioni di dollari in tangenti a funzionari governativi e altri.

