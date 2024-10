Il 22 ottobre 2022 il giuramento al Quirinale. Palazzo Chigi in un documento di 59 slide: "Avanti per consolidare risultati"

Il governo guidato da Giorgia Meloni spegne due candeline. “Il 22 ottobre 2022, esattamente due anni fa, prestavo giuramento come presidente del Consiglio dei ministri. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia. E sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”, dichiara la presidente del Consiglio in un video pubblicato sui social.

“Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno, per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma siamo anche consapevoli del fatto che insieme possiamo costruire un’Italia più forte, più sicura, più prospera per tutti”, prosegue Meloni. “Grazie per la fiducia e per il vostro sostegno, perché sono il motore che ci spinge ad andare avanti. Finchè ci siete voi, ci siamo anche noi”, conclude la premier.

Le 59 slide di Palazzo Chigi

‘Due anni del governo Meloni‘. Ecco il titolo del documento composto da 59 slide diffuso da Palazzo Chigi. “Il 22 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i Ministri del Governo – si legge – hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, ha compiuto due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica“.

“Stella polare dell’azione di Governo – prosegue il documento – è il rispetto e l’attuazione puntuale del programma comune, con il quale la coalizione di centrodestra si è presentata al cospetto del popolo italiano e ha ricevuto la sua fiducia con le elezioni politiche del 25 settembre 2022. È un percorso che ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare la crescita economica e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di proteggere il tessuto produttivo e industriale dall’impatto del caro energia e dalle conseguenze delle crisi geopolitiche in atto, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle con figli e più fragili”.

“In un orizzonte di legislatura, il Governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto programmatico sottoscritto con i cittadini”, conclude l’introduzione del documento diffuso da Palazzo Chigi.

Salvini: “Storici traguardi, la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio”

Anche il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in un post su X, ha commentato il giro di boa del governo. “Questa giornata conferma la compattezza del governo: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. Avanti tutta!”, ha scritto Salvini.

“Il 22 ottobre di due anni fa si insediava il governo di centrodestra – scelto da milioni di italiani – che sta portando avanti con determinazione il programma elettorale della coalizione, raggiungendo storici traguardi come i 44 miliardi per strade e ferrovie, gli investimenti per le Grandi Opere, la legge sull’Autonomia, le oltre 29mila assunzioni nelle Forze di Polizia e le pene più severe contro eco-vandali e borseggiatrici, gli aumenti in busta paga per dipendenti, pensionati e docenti oltre al tasso di occupazione record, nonostante uno scenario internazionale difficile”, ha aggiunto il leader leghista.

Locatelli: “Due anni di lavoro insieme, ancora tanta strada da fare”

“Due anni di lavoro insieme, durante i quali abbiamo raggiunto traguardi importanti, sempre mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Grazie alla riforma sulla disabilità, abbiamo avviato il progetto di vita, un passo fondamentale per garantire percorsi personalizzati di inclusione e autonomia”, scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Inoltre, con il G7 Disabilità e Inclusione, abbiamo ottenuto risultati storici, dimostrando che l’Italia può essere un faro di innovazione e impegno per l’inclusione a livello internazionale. C’è ancora tanta strada da fare, ma la direzione è chiara: non si torna indietro. Continueremo a lavorare per migliorare la vita delle persone”, conclude.

