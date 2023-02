Procede lo spoglio delle schede elettorali. Cdx tra il 50,5% e il 54,5%. Affluenza definitiva al 37,02

Dopo la chiusura dei seggi per le regionali nel Lazio, al via lo spoglio delle schede elettorali. Stando ai primi exit poll avanti il centrodestra.

Non perdere un giorno su giunta, seguirò sanità da vicino

La formazione della giunta “deve essere parte di un ragionamento insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una ventina di giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno”. Così il prossimo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella sede del suo comitato elettorale a Roma. “Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione”, aggiunge Rocca rispondendo a chi gli chiede se terrà le deleghe alla Sanità. In ogni caso, “da tutti ho sentito subito tanta voglia di fare bene, ho delle idee che dovrò esporre ma non mi sembra corretto farlo in questa sede prima che con la coalizione”, conclude il neo governatore.

Rocca al comitato, lungo applauso dei presenti

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del prossimo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella sede del suo comitato nel Salone delle fontane dell’Eur, a Roma. Rocca terrà un breve discorso e poi risponderà alla domande dei cronisti.

III proiezione Opinio Rai, Rocca al 52,2%, D’Amato al 34%

Francesco Rocca per il centrodestra al 52,2% e Alessio D’Amato al 34%. È la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul voto alla Regionali del Lazio con una copertura del campione al 18%. La candidata presidente del Movimento Cinque Stelle Donatella Bianchi è data al 12% e Rosa Rinaldi per Unione Popolare all’1%.

II proiezine Opinio Rai, Rocca al 51,4%, D’Amato 35%

Francesco Rocca per il centrodestra al 51,4% e Alessio D’Amato per il centrosinistra al 35%. È il risultato della seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul voto delle Regionali in Lazio. La copertura del campione è al 12%.

Affluenza definitiva al 37,20%

Con 378 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza totale per le Regionali del Lazio è al 37,20%. Alla scorsa tornata elettorale nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%.

I proiezione Opinio-Rai, Rocca al 52,1%, D’amato al 34,7%

Francesco Rocca al 52,1% per il centrodestra e Alessio D’Amato al 34,7% per il centrosinistra.è il risultato della I proiezione sulle Regionali del Lazio del Consorzio Opinio Italia per la Rai su una copertura del campione del 5% alle ore 15.59. Donatella Bianchi, candidata del Movimebnto 5 Stelle, è al 10,6%, mentre Rosa Rinaldi, candidata d Unione popolare, è all’1,4%.

Alle 15 affluenza al 45,36%

Con 136 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza alle ore 15 per le Regionali del Lazio è al 45,36%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata di elezioni nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%.

Ottimismo in comitato Rocca, arrivati Rampelli e Trancassini

C’è ottimismo nel comitato del candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, allestito al Salone delle Fontane dell’Eur. All’uscita dei primi exit poll non si sono levate particolari esultanze, ma il clima che si respira tra i presenti è comunque positivo. Al momento sono arrivati al comitato, tra gli altri, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il coordinatore regionale di FdI Paolo Trancassini.

Gli exit-poll: Rocca avanti

Alessio D’Amato del centrosinistra tra il 30-34; Francesco Rocca per il centrodestra tra il 50,5% e il 54,5%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai negli exit poll sul voto delle Regionali in Lazio che si è chiuso alle ore 15.

