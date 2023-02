Il nuovo presidente di Regione: "Non si possono più vedere scene di malati stesi a terra"

Il candidato di destra Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. “Come primissima delibera sicuramente la revoca della delibera che ha regalato duemila ettari agricoli al Comune di Roma per un canone surreale. Per il resto vedremo. Sicuramente da subito ci sarà un intervento sui tempi d’attesa in pronto soccorso”, ha detto Rocca rispondendo ai cronisti in occasione del comitato elettorale allestito all’Eur di Roma. “Non si possono più vedere scene di malati stesi a terra. Sono cose che mi hanno ferito profondamente”, ha aggiunto l’ex presidente della Croce Rossa.

