Il coordinatore del comitato elettorale di D'Amato: "L'astensionismo ci ha dato un colpo molto forte"

Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Esterino Montino, sindaco di Fiumicino (provincia di Roma) e coordinatore del comitato elettorale del candidato di centrosinistra Alessio D’Amato, ha commentato i primi exit-poll e proiezioni dei voti. “La distanza tra un risultato e un altro è estremamente importante. Non è cambiato il vento del 25 di settembre. Il centrosinistra deve avere la consapevolezza che il percorso iniziato a fine estate non è mutato. Presentarci noi qui nel Lazio con una divisione a sinistra ha pesato fortemente. Siamo partiti in svantaggio con questa divisione. L’astensionismo, inoltre, ci ha dato un colpo molto forte”, ha detto Montino e ha aggiunto. “Il lavoro di Alessio D’Amato sulla sanità è stato straordinario. Da solo non poteva fare la differenza, con questo quadro politico completamente invertito”.

