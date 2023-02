Il candidato del centrosinistra alle regionali: "Dato preoccupante è l'astensionismo"

Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra per le elezioni regionali nel Lazio, è arrivato secondo, dietro al vincitore Francesco Rocca del centrodestra. L’esponente dem ringrazia gli elettori nonostante la sconfitta rimediata e punta il dito contro i Cinque Stelle. “Sono i veri sconfitti di queste elezioni, con un dato molto indietro rispetto alle ultime regionali e anche alle politiche”, dice D’Amato parlando dal palco del comitato elettorale di via di Portonaccio a Roma. Un dato preoccupante “è l’astensionismo, anche sulla Capitale. Credo che Conte debba riflettere sulle scelte compiute e sulla decisione di non proseguire un’esperienza di governo che ci ha visto alleati”, ha aggiunto il candidato di centrosinistra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata