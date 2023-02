Il candidato del centrosinistra: "Ho voluto una campagna elettorale legata ai temi del territorio"

Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Lazio ha commentato i risultati elettorali che hanno visto trionfare il centrodestra con Francesco Rocca. “Non mi sono sentito solo. Ho voluto una campagna elettorale molto legata ai temi del territorio, ai temi regionali. I dirigenti nazionali non li ho voluti perché abbiamo il congresso in corso. È stata una mia richiesta quella di ancorare la campagna ai temi del territorio e credo che abbia funzionato”, ha detto D’Amato, ex assessore alla Sanità nella giunta regionale presieduta da Nicola Zingaretti. “Qui non c’è stato il campo largo ma una coalizione di centrosinistra molto analoga a quella che nel 2018 sostenne Zingaretti: allora fu sufficiente il 32,9%, mentre ora c’è una sconfitta netta con il 35%, se le percentuali saranno confermate”, ha aggiunto l’esponente dem.

