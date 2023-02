Il ministro dell'Interno: "Tutto quello che ci verrà richiesto lo faremo"

“L’Italia non si tirerà indietro, non l’ha fatto adesso con l’invio di uomini specializzati, logistica, risorse; e quindi tutto quello che ci verrà richiesto lo faremo“. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando – a margine del convegno Medor Leonardo foundation, oggi alla Luiss – degli aiuti alla popolazione di Turchia e Siria colpita dal violento terremoto. Piantedosi ha poi sottolineato che il coordinamento è in mano alla Protezione civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata