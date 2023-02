Il ministro della Difesa: "Di fronte alle difficoltà non esistono Paesi di serie A e di serie B"

“Quando un Paese è in difficoltà l’Italia è in prima linea. Siamo stati i primi a inviare aiuti alla Turchia e alla Siria, perché di fronte alle difficoltà non esistono Paesi di serie A e di serie B. Anche l’embargo lo abbiamo messo da parte”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, sugli aiuti a Turchia e Siria in seguito al terremoto, parlando a margine del convegno Medor Leonardo Foundation, oggi alla Luiss. “Il legame con la Turchia – aggiunge – è sempre stato forte e abbiamo voluto dimostrarlo, non solamente a parole, ma anche nei fatti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata