Il ministro dell'Interno dopo il recente accoltellamento nello scalo ferroviario romano

“Un episodio spiacevole che ci rafforza nel convincimento di fare sempre di più” per la sicurezza “in quei quadranti critici che sono le stazioni delle principali città italiane”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito al recente accoltellamento alla stazione Termini a Roma. “Auspichiamo – aggiunge Piantedosi parlando a margine del convegno Medor Leonardo Foundation dedicato alle relazioni Italia-Somalia – che episodi del genere non se ne verifichino più”. Sul caso specifico Piantedosi ha fatto presente che “si è risolto anche grazie proprio al rafforzamento” delle misure di sicurezza “in atto intorno alle stazioni”.

