Comitati contro il leader leghista: tenuti a distanza dagli agenti

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in un sopralluogo in zona San Siro a Milano è stato contestato da alcuni attivisti. Gli esponenti del Comitato abitanti San Siro lo hanno accolto in piazza Selinunte al grido di “Razzista, fuori dal quartiere“. I contestatori sono stati tenuti a distanza dal leader leghista dalla polizia.

