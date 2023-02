Il leader di Italia Viva: "I miei soldi sono nero su bianco nella dichiarazione dei redditi"

“Giuseppe Conte dice che ho comprato la Ferrari con i soldi dell’Arabia Saudita? Conte non le capisce le battute o forse non sa chi è Shakira. Faccio un appello a Casalino, gliele spieghi”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi, parlando con i cronisti poco prima dell’evento elettorale per Alessio D’Amato e Luciano Nobili al cinema The Space di Roma. “Una cosa è certa, i miei soldi sono nero su bianco nella dichiarazione dei redditi. Quelli di Conte, non quelli personali, ma sulle mascherine stiamo ancora cercando di vedere se qualcuno ha rubato, ma Conte la commissione sul Covid non la vuole”, ha aggiunto il leader di Italia Viva.

