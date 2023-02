Il capolista di Fratelli d'Italia in Regione: "Ha perso il senso della politica, meglio uno spritz"

Il capolista di Fratelli d’Italia in Regione, Vittorio Feltri, è andato al bar a bersi uno spritz appena il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha preso la parola alla kermesse del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale in Lombardia. “Salvini lo vedo ogni 30 secondi in televisione, posso fare io il discorso al posto suo. Molto meglio uno spritz. Non do consigli a Salvini anche perché non li ascolta: è passato da un governo con i comunisti ad uno con i 5Stelle e infatti ha perso un sacco di voti. Ha perso il senso pratico della politica perché se non hai voti dove vai? Rischierebbe la leadership nella lega, ma non ci sono alternative. Se togli lui chi ci metti?”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata