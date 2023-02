La premier: "Normale che ci siano dibattiti, ma c'è un ottimo clima"

Preoccupata per l’insofferenza di Silvio Berlusconi e di Forza Italia? “No, non sono preoccupata. Penso che, oggettivamente, sia normale che anche all’interno della maggioranza ci siano dei dibattiti. Noi viviamo un clima che è molto diverso da quello che leggo. Non è quello che viviamo noi. C’è un ottimo clima”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa in Prefettura a Milano. “Alla fine, la misura della compattezza delle maggioranze, nei governi, è data dalla velocità con la quale quei governi riescono a operare. Noi abbiamo fatto una Legge di Bilancio in dieci giorni. Tutti i provvedimenti sono stati approvati nei tempi previsti. Quindi, al di là della dialettica o dei dibattiti, che sono normali, mi pare che ci sia una forte coesione”, ha aggiunto Meloni.

