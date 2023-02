Il punto stampa della premier dopo l'incontro in Prefettura a Milano

La premier Giorgia Meloni al vertice in prefettura a Milano prima della chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Lombardia. All’uscita, ribadisce ai cronisti il suo no alle dimissioni per Donzelli e Delmastro dopo il caos sul caso Cospito. “Non penso ci sia bisogno di dimissioni” ha detto la premier, rispondendo alle domande dei cronisti sui suoi fedelissimi e ribadendo che si era già espressa sul caso. “La Procura ha fatto il suo lavoro, vedremo cosa ci dirà. Il ministero della Giustizia ha più volte detto che quelli non erano documenti coperti da segreto. Non ho ragione di dire che quello che quello che sta sulla stampa non si possa utilizzare in Parlamento”, ha detto ancora la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa in Prefettura a Milano sul fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Roma sulla vicenda del deputato FdI Giovanni Donzelli sul caso Cospito.

Clima nella maggioranza

Quello che si legge suo giornali “non è quello che viviamo noi. C’è un ottima clima. La misura della compattezza delle maggioranze è dalla dalla velocità con cui i governi riescono a operare. Al di là della dialettica e dei dibattiti che sono normali, mi pare che ci sia una forte coesione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine di una riunione in Prefettura a Milano.

Dossier Tim

“È un dossier molto complesso, sul quale siamo molto attenti. Si tratta di un’azienda quotata, e quindi è bene essere prudenti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa in Prefettura a Milano, sull’offerta del fondo Kkr per Tim. “È un dossier che stiamo seguendo con molta attenzione”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata