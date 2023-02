Il sindaco: "Stiamo facendo una transizione importante sul trasporto pubblico"

(LaPresse) “Io penso che siano tanti i sindaci che si stanno lamentando. Anche pensando a questo dibattito surreale, improvvisato e da campagna elettorale sull’autonomia differenziata, non c’è nulla dietro questa ipotesi. Quindi, non capisco perché non aiutino i Comuni che hanno lo scopo di amministrare il bene dei cittadini. C’è un disinteresse che non comprendo nei confronti di Milano e mi chiedo se abbiano voglia di interessarsi solo dei loro amici, questo dubbio mi sta venendo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa organizzata dal Pd dal titolo ‘Tagli al bilancio comunale, tutte le responsabilità del governo’. “Ogni tanto c’è il dibattito: Milano dà di più o prende di più? Non c’è dubbio che dà di più ma, quando abbiamo bisogno, si girano un po’ tutti dall’altra parte. Noi stiamo facendo una transizione importante sul trasporto pubblico e abbiamo bisogno. Questa è la mia frustrazione, stiamo facendo quello che si deve fare e però capisco che ogni chilometro in più che facciamo di trasporto pubblico a Milano rischiamo di creare un problema in più ai bilanci”, ha concluso Sala.

