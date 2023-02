La premier: "Il 2023 deve essere per il governo l'anno delle grandi riforme"

“Il 2023 deve essere per il governo l’anno delle grandi riforme, daremo all’Italia riforma per far governare chi è eletto, una riforma della giustizia, perchè se hai una pena te la devi scontare tutta, vale per tutti. Lo Stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia“. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra all’Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

