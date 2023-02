Secondo il sindaco della Capitale l'intera linea sarà completata entro il 2033

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme per un sopralluogo al cantiere della fermata della Metro C di Roma di Porta Metronia. Nelle immagini della visita congiunta le strette di mano, il confronto con i responsabili del progetto e la photo opportunity finale prima del punto stampa. Secondo il primo cittadino della Capitale le stazioni di Porta Metronia e del Colosseo saranno operative entro l’inizio del Giubileo del 2025 mentre l’intera Linea C sarà completata entro il 2033.

