La senatrice verificherà le condizioni di salute del detenuto

Ilaria Cucchi andrà a visitare Alfredo Cospito nel carcere milanese di Opera, dove l’anarchico in sciopero della fame è rinchiuso in regime di 41-bis. La senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra si recherà nella casa di reclusione domani, 3 febbraio, alle 12. “La visita ha l’obiettivo di verificare le condizioni di salute di Alfredo Cospito“, si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo. “Il carcere di Opera è la più grande delle 208 carceri italiane ed è uno degli istituti più importanti e sorvegliati di tutto il continente europeo. A Opera vengono applicati tutti i regimi e circuiti carcerari speciali esistenti oggi in Italia: 41-bis, E.I.V. (elevato indice di vigilanza), A.S. (alta sicurezza)”, conclude la nota.

