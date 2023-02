Il ddl approvato dal Consiglio dei ministri

“Voglio citare le parole che ha detto il presidente Meloni lunedì 30 gennaio: ‘Non ci rassegniamo che ci siano cittadini e territori di serie A e B’ e “vogliamo una sola Italia con servizi uguali per tutti. Qualcuno aveva interpretato le parole di Meloni come una frenata o un rallentamento, ma questi principi li ho fatti miei e sono i contenuti dell’articolo 1 di questo disegno di legge: unitarietà, uguaglianza e diritti garantiti su tutto il territorio nazionale, superando le diversità”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, illustrando in conferenza stampa il ddl Autonomia approvato in Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata