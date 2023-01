Il ministro dell'Istruzione e del Merito: "Non ho mai parlato di compensi diversi fra Nord e Sud, ho solo riportato una problematica sollevata da alcune regioni"

Differenziazione degli stipendi degli insegnanti su base territoriale. Insomma, al Nord stipendi più alti a scuola. Sarebbe tra le proposte del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: il quotidiano Repubblica riporta un suo virgolettato dove parla di “richiesta delle Regioni” di “consentire maggiore equità dove il costo della vita è più alto. Bisogna capire come fare per quei docenti che nei fatti ricevono uno stipendio molto più basso“.

“Non è mai stato messo in discussione il contratto nazionale del mondo della scuola, non ho mai parlato di compensi diversi fra Nord e Sud; ho solo riportato una problematica sollevata da alcune regioni riguardo il differente costo della vita nelle diverse città italiane. Insieme con sindacati e regioni si ragionerà anche di questo aspetto, per cercare soluzioni adeguate in favore di docenti e personale scolastico” ha dichiarato succesivamente in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito.

